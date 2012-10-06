Состояние Блохина стабильное, угрозы жизни нет - врач

{1-} Состояние здоровья главного тренера киевского «Динамо» Олега Блохина стабильное и угроз его жизни нет. Об этом заявил главврач клиники «Борис» Михаил Радуцкий.

Именно туда в пятницу доставили главного тренера киевского «Динамо» после гипертонического криза, сообщает BBC.

Радуцкий сказал, что в ближайшее время Блохину необходимо отстраниться от футбола и всего, что с ним связано, ведь в последние дни Блохин пережил «психоэмоциональный всплеск».

Блохин, который до недавнего времени тренировал сборную Украины, в том числе и на Чемпионате Европы, 25 сентября подписал четырехлетний контракт с киевским «Динамо», где он начинал свою спортивную карьеру футболиста.

Он сказал, что сейчас собирается провести со сборной лишь два следующих матча в октябре против Молдовы и Черногории.

Ранее «Главред» сообщал, что последние месяцы для Блохина выдались сверхстрессовыми: он пережил смерть мамы в разгар подготовки сборной к домашнему Евро, выступление на ЧЕ, матч с Англией на «Уэмбли» (1:1) и осуществление его мечты — он принял «Динамо», получив, правда, немало критики за то, что ради этого покидает национальную команду.

фото: fcdynamo.kiev.ua

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