Северокорейский солдат расстрелял командиров и сбежал в Южную Корею

{1-} В субботу, 6 октября, солдат армии КНДР застрелил двух своих командиров, а потом пересек границу и перешел на сторону Республики Корея.

Об этом со ссылкой на официального представителя комитета начальников штабов вооруженных сил Кореи сообщает ИТАР-ТАСС.

Военнослужащий пересек военно-демаркационную линию в западном секторе разделяющей две Кореи демилитаризованной зоны в 12:10 по местному времени (06:10 по киеву) и через четыре минуты вышел в расположение южнокорейского пограничного поста. В этот момент он был без оружия. Незадолго перед этим южнокорейский патруль слышал шесть выстрелов.

Перед задержанием военнослужащие ВС РК использовали громкоговоритель, чтобы убедиться в намерении перебежчика перейти на сторону Юга, после чего доставили его в расположение части.

На допросе у следователей северокорейский военнослужащий, воинское звание которого не разглашается, подтвердил, что перед побегом он застрелил командиров своего взвода и роты. Сейчас военная контрразведка и представители Национальной разведывательной службы РК ведут расследование всех обстоятельств побега.

Южнокорейские пограничники сообщили, что видели, как военнослужащие КНДР принесли на свой пост охраны два тела. Посты северян и южан разделяют всего 500 метров.

фото: ua-reporter.com

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