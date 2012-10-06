Во Франции задержаны 7 террористов, один убит

{1-} В субботу, 6 октября, в ряде городов Франции была проведена контртеррористическая операция, в результате которой семь человек были задержаны, а один подозреваемый - убит.
Эти данные подтвердил глава государства Франсуа Олланд на встрече с главой МВД Мануэлем Вальсом, сообщает ИТАР-ТАСС.
«Президент республики подтвердил полнейшую решимость государства в деле обеспечения защиты французских граждан от всех видов террористических угроз, - говорится в коммюнике Елисейского дворца. - Он приветствовал действия полиции и поручил министру внутренних дел принять все необходимые меры для повышения безопасности».
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Масштабная контртеррористическая операция развернулась сегодня утром сразу в нескольких крупных городах страны. Местом действия стали, в частности, парижский пригород Торси, а также расположенный на Лазурном берегу Канн, где по подозрению в причастности к террористической деятельности был задержан один человек, не оказавший сопротивления.
Главный инцидент произошел в Страсбурге на востоке страны, где по подразделению полиции, прибывшему на квартиру разыскиваемого предполагаемого преступника, был открыт огонь. В результате завязавшейся перестрелки подозреваемый, вооруженный пистолетом «Магнум», был убит. Трое сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения.
В общей сложности под стражу были помещены семь человек. Согласно предварительным данным, большинство из них принадлежат к числу «радикальных салафитов».
Ранее «Главред» сообщал, что в марте 2012-го т.н. тулузский стрелок, 23-летний алжирец Мохаммед Мера убил семь человек, в том числе троих детей. Позже он был ликвидирован французским спецназом.
фото: vesti.ru
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