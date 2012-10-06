Саакашвили опасается возврата в Грузию воров в законе

{1-} Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что нужно строго проконтролировать, чтобы воры в законе не пересекли границу Грузии.

Об этом он сказал во время встречи с и.о. министра внутренних дел Экой Згуладзе и главным прокурором Муртазом Зоделава, сообщает «Грузия on-line»Грузия on-line.

«Я уверен, что в условиях демократии в Грузии никогда не настанет время “воров в законе”, так как это наказуемо по Уголовному кодексу страны. Мы не должны допустить, чтобы кто-нибудь взорвал эту ситуацию», - сказал президент.

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Он призвал политические партии вести себя как ответственные силы, заверив, что со своей стороны действующие власти также поведут себя ответственно. По его словам, конституцию и законы должны уважать все, без исключения.

Глава государства не исключил, что определенного рода беспорядки могут быть и в тюрьмах. Он отметил, что намерен дать соответствующее распоряжение и министру по исполнению наказаний Георгию Тугуши.

«В тюрьмах мы установили порядок, в том понимании, что там уже нет насилия со стороны администрации. Но не дай Бог, чтобы это переросло в полное беззаконие внутри», - отметил Саакашвили.

Ранее «Главред» сообщал о выдворении из Украины грузинских воров в законе «Резо», Гизо Кардавы и Антимоса Кухилавы-Кантарии по кличке «Антимос».

Фото novoskop.ru

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