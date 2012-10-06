Фанатам «Спартака» насыпали кучу конского навоза

В ночь на субботу, 6 октября, неизвестные провели акцию около офиса крупнейшего объединения болельщиков московского «Спартака» - «Фратрия».

У входа, пришедшие утром сотрудники, обнаружили внушительную кучу конского навоза, а на двери был написан известный лозунг фанатов ЦСКА, сообщает издание Спорт-XL.

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Издание напомнило, что московское дерби «Спартак» – ЦСКА пройдет в воскресенье, 7 октября, на стадионе «Лужники».

Ранее «Главред» сообщал, что во время матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Селтиком» (который москвичи проиграли 2:3) были задержаны 24 человека. Всем задержанным предъявлены обвинения в административных нарушениях.

Фото: sport-xl.net

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