В Киеве ВО "Свобода" выйдет на Марш борьбы

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В день праздника Покрова Божьей матери, 14 октября, ВО "Свобода" планирует, провести Марш борьбы в Киеве, приуроченный к 70-й годовщине Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом партия заявила на своей странице в Facebook, сообщает Интерфакс-Украина.

Напомним, 14 октября православные и греко-католики отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который был одним из важнейших праздников запорожского казачества, а также считается днем создания УПА.

Начиная с 2005 года, в этот день в разных городах Украины проходят шествия и митинги сторонников украинского национализма.

Как ранее писал Главред, по данным последнего соцопроса ВО "Свобода" не преодолевает пятипроцентный проходной барьер – на данный момент у нее 3% поддержки избирателей.

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