Подробности обыска у родственников Мазурка: милиция избила инвалида

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После обыска в квартире братьев жены подозреваемого в убийстве охранников "Каравана" Ярослава Мазурка 6 октября, его родственника-инвалида забрала "скорая".

Госпитализировать пришлось одного из братьев жены Мазурка – Анатолия, который недавно перенес тяжелую онкологическую операцию, сообщает ТСН.

По данным издания, в 3-комнатной квартире на левом берегу столицы, которую днем 6 октября правоохранители перевернули вверх дном, живут семьи двух братьев жены Ярослава – Виктора и Анатолия.

Виктор на момент совершения преступления находился на море, а во время обыска был на даче под Киевом.

Брат Виктора Анатолий на момент обыска он был дома один. Этот человек недавно перенес 2 сложные операции. Ему удаляли опухоли из мозга. Анатолий после хирургического вмешательства длительное время восстанавливается – плохо говорит и двигается.

Как стало известно ТСН, в квартиру ворвались шесть человек. Среди них были следователи и вооруженные бойцы "Беркута". Они надели на инвалида наручники и повалили его на пол.

Журналисты издания заметили следы от побоев – на ногах и лице Анатолия видны ссадины, у него разбита губа. Сам инвалид все время плакал, но рассказать били ли его, не мог – после перенесенных операций он плохо разговаривает, однако.

Вскоре после завершения обыска Анатолия из квартиры забрала "скорая".

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Очевидцы отмечают, что обыск длился около 2-х часов. По некоторым данным, когда правоохранители убедились, что подозреваемого Мазурка в помещении нет, то сказали, будто ищут наркотики или другие запрещенные вещи.

По информации журналистов, понятых в квартиру допустили со значительным опозданием – минут через 40 после начала обыска.

Также у ТСН есть сведения о том, что жители квартиры по итогам визита правоохранителей недосчитались части денег и некоторых ценных вещей.

Сами родственники заявляяют, что с подозреваемым Ярославом не поддерживали связей вот уже 5 лет и практически не виделись.

Об убийстве в "Караване" они узнали из новостей, но на фото и видео Мазурка не узнали. Впрочем, не отрицают, что это мог быть именно он, поскольку в последнее время крайне редко его видели.

Ранее Главред сообщал, что в доме матери Ярослава Мазурка на Львовщине милиция тоже провела обыск: нашли игрушечный пистолет и боксерские перчатки.

фото, видео: ТСН

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