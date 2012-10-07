Янукович поздравил Путина с 60-летием

{1-}

Президент Украины Виктор Янукович поздравил Президента России Владимира Путина с юбилеем.

Текст поздравления размещен на официальном сайте главы государства.

"Ваш профессионализм и многолетний опыт государственного управления по праву снискали вам непоколебимый авторитет дальновидного политика и мудрого руководителя. Преобразования на пути реформирования России, которые осуществляются под вашим руководством, находят поддержку русского народа и способствуют обеспечению стабильности и экономического роста", – говорится в поздравлении.

В поздравлении Янукович также коснулся украино-российских отношений.

"Палитра украино-российского диалога традиционно отличается многогранностью. Радует, что, несмотря на объективные трудности и диктуемые временем испытания глобального масштаба, сегодня в ней доминируют доверие и взаимопонимание. Убежден, что наши с вами усилия, направленные на углубление украино-российского взаимодействия на принципах дружбы, обоюдного уважения и прагматизма, и впредь будут способствовать расширению двустороннего сотрудничества на благо народов наших государств".

фото: president.gov.ua/

Новости по теме:

Янукович поздравил Медведева с днем рождения

Юбилей Путина отметят массовыми шествиями и огромной открыткой

Оппозиционеры дарят Путину на день рождения лупу и "виагру"

Forbes назвал Путина самым неприятным человеком мира и сравнил со Сталиным