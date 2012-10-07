На выборах в Раду социологи обещают «полную вакханалию»

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Для проведения экзит-полов парламентских выборов на всех 225-ти мажоритарных округах в Украине не хватит социологов, поэтому говорить о профессиональном проведении исследований в день выборов не приходится.

Об этом в эфире 5 канала заявили директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина и президент Киевского международного института социологии Валерий Хмелько, сообщает intv.ua.

"Я думаю, на мажоритарных округах будет полная вакханалия. Потому что в действительности на всех кандидатов, на все мажоритарные округа не хватит никаких социологов, и поэтому будут брать кого угодно, кто наречется социологом, того и будут брать. А проверить очень трудно будет", – заявила Бекешкина.

"225 округов обеспечить профессиональными социологами, по моему мнению Украина не в силах", - отметил Хмелько.

Как ранее писал Главред, по социологическому исследованию компании GfK NOP Ltd, проведенному с 12 по 27 сентября, среди электоральных предпочтений граждан Украины по-прежнему лидирует Партия регионов, а УДАР Виталия Кличко обошел объединенную оппозицию "Батькiвщина".

Партию регионов поддерживают 25% избирателей, УДАР –17%, Объединенную оппозицию "Батькiвщина" – 15%.

Коммунистическая партия Украины занимает четвертое место с 9%. ВО "Свобода" и партия Наталии Королевской "Украина – Вперед!" не преодолевают пятипроцентный проходной барьер – по 3% поддержки респондентов.

В то же время, 13% опрошенных пока не определились со своими политическими предпочтениями на предстоящих парламентских выборах.

Фото: obozrevatel.com

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