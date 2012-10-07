Силовики Саакашвили покидают Грузию – СМИ

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Ряд высокопоставленных грузинских чиновников, в том числе бывший министр внутренних дел Грузии Бачо Ахалая и заместитель министра обороны Дата Ахалая, спешно покинули страну.

Об этом сообщает UKRAnews со ссылкой на "Грузия Online".

Бачо Ахалая, являющийся давним соратником Михаила Саакашвили, оказался накануне парламентских выборов в центре скандала и был отправлен в отставку. Оппозиция опубликовала материалы, свидетельствующие о пытках и изнасилованиях в тбилисской тюрьме, которые, как утверждали авторы компромата, осуществлялись по личному приказанию экс-главы МВД.

Источники грузинских СМИ утверждают, что после распространения информации о пытках братья Ахалая жили в так называемом "аппартаменте Ахалая" на девятом этаже здания генерального штаба Грузии.

По данным СМИ, братья Ахалая уехали из Грузии в ночь на 7 октября. Сообщается, что визы и загранпаспорта для силовиков привезли непосредственно в здание министерства обороны. Оттуда братья разъехались на разных автомобилях. Куда они отбыли, не уточняется.

Руководитель пресс-службы минобороны Грузии Нино Потржебская не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Также, со ссылкой на сообщения в социальных сетях, сообщается о том, что из Грузии уехали высокопоставленный полицейский чиновник Мегис Кардава и министр юстиции Зураб Адеишвили. Страну также покинули экс-министр обороны Давид Кезерашвили и глава парламентского комитета по национальной безопасности прошлого созыва Гиви Таргамадзе.

Как ранее писал Главред, в Грузии 1 октября прошли парламентские выборы.Президент страны Михаил Саакашвили от имени правящей партии признал поражение на выборах и объявил о ее переходе в оппозицию.

Фото novoskop.ru

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