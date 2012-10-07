Кивалов получил государственную премию в 200 тысяч

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Президент Украины Виктор Янукович наградил ректора Одесской юридической академии, нардепа и кандидата в депутаты ВР нового созыва Сергея Кивалова государственной премией в области образования 2012 года.

Соответствующий указ подписан 6 октября, сообщается на сайте Президента.

Премия Кивалову присуждена в номинации "научные достижения в области образования" за цикл работ "Комплекс научных исследований проблем судебно-правовой реформы в Украине в 2001 - 2011 годах и их использования в профессиональной подготовке юристов". Размер премии составляет 200 тысяч гривен.

В номинации "дошкольное и внешкольное образование" за цикл работ "Всеукраинский образовательный Интернет-портал "Остров знаний" государственная премия в области образования 2012 года присуждена народному депутату, члену фракции Народной партии Станиславу Довгому, который является отцом экс-секретаря Киевсовета Олеся Довгого.

Как ранее писал Главред, 1 октября Янукович подписал указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» более чем 10 тысячам многодетных матерей.

С начала 2012 года это почетное звание присвоено более чем 35 тысячам многодетных матерей, которые родили и воспитали до 8-летнего возраста пятерых и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке. Напомним, в конце августа Президент присвоил звание матери-героини более 5 тыс. многодетных женщин.

фото: president.gov.ua/

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