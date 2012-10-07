Яценюк боится не успеть провести съезд

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Объединенная оппозиция ведет подготовку к съезду, но сам съезд может и не состояться.

Об этом заявил один из лидеров объединенной оппозиции Арсений Яценюк на пресс-конференции в Днепропетровске, сообщает УНИАН.

"Для того чтобы принять окончательное решение по формированию списка мажоритарных кандидатов, сейчас очень мало времени. Но время еще есть", – заметил политик.

"Чтобы юридически оформить единый список мажоритарных кандидатов, требуется два механизма – проведение съезда, что не является обязательным, и официальное заявление кандидата в депутаты по мажоритарному округу, что он поддерживает другого кандидата и снимает себя с выборов. Здесь есть два юридических механизма. Однако в руках надо иметь одно и другое оружие", – сказал Яценюк.

По его словам, очень жаль, что партия УДАР не приняла предложение Объединенной оппозиции полгода назад, как это сделало объединение "Свобода".

В то же время заместитель руководителя "Батькiвщини" Александр Турчинов в эфире 5 канала 6 октября выразил надежду, что в течение недели удастся договориться с УДАРом о выдвижении единых кандидатов-мажоритарщиков.

При этом, по словам Турчинова, единым кандидатом может стать "даже третий кандидат, который готов противостоять этой власти, готов не предать".

Как ранее писал Главред, 5 октября на закрытом совещании Объединенной оппозиции, в котором принимали участие, в частности, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и Николай Мартыненко, было принято о поведении внеочередного съезда в ближайшую неделю.

Съезд будет посвящен в основном вопросам сотрудничества Объединенной оппозиции и партии Виталия Кличко УДАР в мажоритарных округах, где выдвигаются кандидаты от обеих политсил. Не исключены перестановки и в списке кандидатов от Объединенной оппозиции на пропорциональном общегосударственном округе. Скорее всего, съезд состоится в среду, 10 октября.

фото: tsn.ua

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