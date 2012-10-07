В США украинки вспомнили FEMEN и призвали не забывать родину

{1-} В США украинские девушки из города Чикаго воспользовались примером движения FEMEN, и сняли на улице верхнюю одежду, под которой оказались вышиванки.
Об этом сообщает «Медиапортал украинской диаспоры».
Молодых украинок, проживающих за пределами родины, призывают не ассимилироваться, и не забывать о своих корнях, не терять национальной идентичности.
Также в Чикаго 27 октября состоится конкурс Мисс украинская диаспора, в котором будет избрана самая красивая украинка из США.
Напомним, как сообщал "Главред" одна из последних акций женского движения FEMEN прошла в знаменитом Лувре.
Обнаженные девушки выстроились перед статуей Венеры Милосской, протестуя против секс-туризма, религиозных учреждений, международных брачных агентств и прочих социальных, национальных или международных проявлений сексизма.
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