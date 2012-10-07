Обыск в квартире Мазурка прошел по закону и без избиений - МВД

{1-} Обыск у родственников Ярослава Мазурка, подозреваемого в расстреле охранников «Каравана», проходил в полном соответствии с законом.

Об этом сообщили в пресс-службе киевской милиции.

«6 октября некоторые средства массовой информации, а в дальнейшем и некоторые Интернет-издания распространили информацию о том, что во время обыска в помещении родственников подозреваемого совершения тройного убийства в ТРЦ «Караван», работники милиции провели процессуальное действие с нарушением действующего законодательства», - говорится в заявлении.

В милиции подчеркнули, что обыск проводился в рамках расследования уголовного дела об убийстве троих человек.

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«Отмечаем, процессуальное действие было проведено с соблюдением всех требований действующего законодательства. По окончании обыска владелец помещения к работникам милиции претензий не выражал, о чем в письменном виде засвидетельствовал в протоколе обыска», - напомнили в МВД.

По словам правоохранителей, кроме хозяина помещения, законность действий милиции подтвердили также понятые «которые все время находились на месте проведения» обыска.

В ходе осмотра квартиры были изъяты вещественные доказательства, которые могут быть приобщены к этому уголовному делу.

Также в киевском главке подтвердили, что через три часа после проведенного обыска владелец квартиры вызывал карету скорой медицинской помощи и сообщил, что был избит работниками милиции.

«Эта информация поступила в территориальное подразделение милиции и была передана в Главное управление. Сейчас проводится служебная проверка. Руководство столичной милиции обращается к гражданам с просьбой, если они считают, что работники милиции нарушили их гражданские права – оспаривайте эти действия в установленном законом порядке», - напомнили в МВД.

Как сообщал «Главред», сегодня, 7 октября, появилась информация об избиении близкого родственника Мазурка, инвалида, который перенес операцию по удалению раковой опухоли на мозге.

Были опубликованы фото и видео избитого инвалида.

фото: ТСН

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