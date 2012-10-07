В день юбилея Путин вспомнил Pussy Riot: суд залепил им двушечку, я ни при чем

{1-} В день своего 60-летия Владимир Путин вспомнил о приговоре участницам панк-группы Pussy Riot.

Об этом российский лидер заявил в эфире телекомпании НТВ.

«Суд залепил им двушечку. Я здесь ни при чем», - заверил Путин, комментируя приговор участницам Pussy Riot за акцию в храме Христа спасителя.

Также глава государства отметил, что девушки получили то, что хотели.

«На самом деле правильно, что их арестовали, и правильно сделали, что суд у нас такое решение принял. Потому что нельзя подрывать основы морали, нравственности, разрушать страну. Мы с чем останемся тогда?», - отметил он.

При этом Путин заверил, что его первой реакцией на акцию было попросить у «верующих за них прощения, я думал, что на этом закончится».

Также глава государства поинтересовался, знает ли ведущий программы, как переводится название панк-группы. Тот ответил, что знает, но в эфире сказать не может.

«Ну вот, видите, если вы этого сказать не можете, значит, девчонки талантливые, они заставили весь мир произносить это слово», - улыбнулся Путин.

Ведущий напомнил, что девушек осудили за разжигание религиозной вражды, хотя сами они заявили, что это была акция протеста против патриарха и президента.

«Вы знаете, что по данным экспертизы, они все, что касается президента, потом наложили, на самом деле они ничего подобного в храме не выкрикивали», - прокомментировал Путин.

Как сообщал «Главред», 17 августа Хамовнический суд Москвы за «панк-молебен» «Богородица, Путина прогони» приговорил участниц группы к двум годам колонии.

В сентябре Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич обратились с просьбой не отправлять их из СИЗО в колонию общего режима, где, по словам адвокатов, девушкам угрожает опасность.

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