Посол Украины предложил готовиться к новым торговым войнам с Россией

{1-} Украинским производителям необходимо готовиться к возможным торговым войнам с Россией.

Об этом заявил Посол Украины в Российской Федерации Владимир Ельченко, передает «Радио Свобода».

По словам дипломата, сигналы из Москвы о введении новых требований к продукции поступали уже давно, но в Киеве на них должным образом не отреагировали.

«Российская сторона и через наше посольство, и непосредственно неоднократно предупреждала, что с такого-то января, с такого-то июля вступят в силу новые правила Таможенного союза: новые тарифы, новые какие-то рамки торговли», - отметил Ельченко.

Дипломат подчеркнул, что россияне, не называя конкретных изменений, предупреждали Киев о необходимости готовиться к проблемам во взаимной торговле.

«Разумеется, я не собираюсь преуменьшать роль России в этой инициативе, но все-таки наши некоторые товаропроизводители к этому не отнеслись достаточно серьезно», – отметил Ельченко.

Дипломат отметил, что украинские производители надеялись, все проблемы решатся сами собой.

«Что-то там будет само собой урегулировано или не введено против Украины – и они будут продолжать торговать так, как они это делали последние 20 или более лет. И таким образом, это застало врасплох производителей сыра, сейчас, вы знаете, есть целый перечень: там уже и мясомолочная и всякая другая продукция. То есть, мы к этому не подготовились», – уверен посол.

Отдельно Ельченко выразил уверенность, что соглашение о свободной торговле поможет урегулировать конфликтные ситуации благодаря четким механизмам урегулирования: право обращения в определенные судебные инстанций, экономический суд тому подобное.

«Есть люди, которые скептически относятся к этому договору, но, я думаю, что пройдет определенное время и мы увидим положительные результаты. Надо просто немного набраться терпения и готовиться к возможным торговым войнам, чтобы нас это не заставало так, как это произошло с сыром», – сказал посол Украины.

Что касается трубной продукции, Ельченко подчеркнул, что это была, действительно серьезная проблема, но по ней удалось договориться.

«У нас есть договоренность отдельно и с Казахстаном, и с Беларусью, и с Российской Федерацией, и в целом с Таможенным союзом. То есть, наши трубники могут себя чувствовать более-менее спокойно, но им надо также думать уже и о 2015 годе, и о 2016-м», – сказал он.

Напомним, как сообщал «Главред», в начале 2012 года Россия запретила ввоз на свою территорию продукции семи украинских молокоперерабатывающих предприятий из-за несоответствия российским стандартам качества.

В апреле, после длительных переговоров и взаимных упреков, стороны договорились о контроле качества и допуске украинской продукции на российский рынок.

фото: svit24.net

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