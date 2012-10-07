В Сирии повстанцы захватили в плен брата президента Асада

{1-} В Сирии оппозиция заявила о пленении двоюродного брата президента страны Башара Асада.
Об этом заявил высокопоставленный лидер повстанцев Аднан аль-Арур, передает телеканал «Аль-Арабия».
По его словам, брат Асада был схвачен сирийским исламистами бригады «Аль-Фарук», которые воюют в Сирии на стороне вооруженной оппозиции.
«Хусам аль-Асад, двоюродный брат собаки Башара схвачен как свинья бригадой «Аль-Фарук», чтобы вы знали, Россия и Китай, что из себя представляет сирийский народ», - заявил аль-Арур.
Между тем, в вооруженном столкновении между войсками сирийского правительства и повстанцами у границы с Турцией погибло 49 человек.
Бои продолжались более 12 часов и завершились победой повстанцев, которым удалось взять населенный пункт под свой контроль.
Правительственная армия потеряла 40 человек, тогда как среди повстанцев числятся девять убитых.
Новости по теме:
В Сирии прогремела серия мощных взрывов: погибли 30 человек
Асад передаст химическое оружие террористам - беглый генерал
За голову президента Сирии обещают 25 миллионов
«Сирийская свободная армия» перешла на сторону Асада