В Сирии повстанцы захватили в плен брата президента Асада

{1-} В Сирии оппозиция заявила о пленении двоюродного брата президента страны Башара Асада.

Об этом заявил высокопоставленный лидер повстанцев Аднан аль-Арур, передает телеканал «Аль-Арабия».

По его словам, брат Асада был схвачен сирийским исламистами бригады «Аль-Фарук», которые воюют в Сирии на стороне вооруженной оппозиции.

«Хусам аль-Асад, двоюродный брат собаки Башара схвачен как свинья бригадой «Аль-Фарук», чтобы вы знали, Россия и Китай, что из себя представляет сирийский народ», - заявил аль-Арур. ﻿

Между тем, в вооруженном столкновении между войсками сирийского правительства и повстанцами у границы с Турцией погибло 49 человек.

Бои продолжались более 12 часов и завершились победой повстанцев, которым удалось взять населенный пункт под свой контроль.

Правительственная армия потеряла 40 человек, тогда как среди повстанцев числятся девять убитых.

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