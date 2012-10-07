В Грузии новыми министрами станут люди эпохи Шеварнадзе

{1-} В коалиции «Грузинская мечта» объявили планы распределения должностей в новом правительстве.

Списки были составлены по итогам консультаций, которые продолжались в течение двух дней, передает «Новости-Грузия».

Ранее коалиция «Грузинская мечта» объявила, что создала рабочую группу, которая будет вести переговоры с президентом Грузии и действующим правительством страны.

Партия Саакашвили также создала группу для переговоров с коалицией Иванишвили по новому кабинету. По данным источника, имена тех, кто будет представлен на должности министров, назовут в понедельник, 8 октября.

В настоящий момент стороны договорились о следующих кандидатурах: министр обороны – лидер партии «Наша Грузия – Свободные демократы» Ираклий Аласания; министр юстиции – кандидат в депутаты парламента от «Грузинской мечты» Тея Цулукиани; глава МВД – один из лидеров коалиции «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили; министр исполнения наказаний и пробации – бывший народный защитник Грузии Созар Субари; министр по делам беженцев – лидер партии «Национальный форум» Каха Шартава; министр иностранных дел – пресс-спикер коалиции Майя Панджикидзе; госминистр по евроинтеграции – один из активистов коалиции, представитель партии «Наша Грузия – Свободные демократы» Алекси Петриашвили; министр сельского хозяйства - бывший министр сельского хозяйства и продовольствия (времен Шеварднадзе) Давид Кирвалидзе; министр здравоохранения – бывший министр труда, здравоохранения и соцзащиты Грузии (времен Шеварднадзе) Амиран Гамкрелидзе; глава Национального банка – директор Cartu Bank Нодар Джавахишвили.

На должность спикера парламента будет представлена кандидатура лидера Республиканской партии Давида Усупашвили.

5 октября лидер победившей на парламентских выборах оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил журналистам, что новый состав кабинета министров будет назван 8 октября.

По его словам, ни один министр прежнего правительства не войдет в новый состав кабинета.

Отметим, что будущие назначения должен утвердить парламент страны.

Напомним, как сообщал «Главред», 1 октября в Грузии состоялись парламентские выборы.

Сразу после оглашения первых результатов экзит-полов страны президент Михаил Саакашвили признал поражение свой партии и заявил о переходе в оппозицию. По его мнению, идеи коалиции «Грузинская мечта» абсолютно неприемлемы для него, но он уважает выбор граждан страны.

В свою очередь, Иванишвили заявил, что требует отставки Саакашвили с поста президента и проведения внеочередных президентских выборов.

Фото: Грузия Online

Новости по теме:

Силовики Саакашвили покидают Грузию – СМИ

Саакашвили опасается возврата в Грузию воров в законе

В Грузии огласили итоги выборов: оппозиция уверенно выиграла

В Грузии из-за скандального видео подал в отставку глава МВД

Грузинских заключенных не насиловали – литовский эксперт