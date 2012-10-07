В России юбилей Путина отметили акцией «Проводим дедушку на пенсию»

{1-} В Москве 7 октября состоялась акция оппозиции «Проводим дедушку на пенсию», посвященной 60-летию Владимира Путина.

Об этом передает Lenta.ru.

Акция завершилась задержанием митингующих. Среди арестованных журналист Роман Доброхотов, который пришел на мероприятие с граблями, активистка Майя Песецкая, надевшая на себя три балаклавы (их она хотела подарить Путину), учредитель проекта «РосАгит» Вадим Коровин, принесший тюремную робу, и еще одна женщина - Екатерина Мальдон, которая хотела подарить клизму.

После того, как автозак с четырьмя активистами отъехал, подъехала вторая машина и задержания продолжились. Активисты сообщили о задержании мужчины, который нес праздничный торт.

Официальных данных МВД о задержанных пока не было.

Акция «Проводим дедушку на пенсию» началась в 16:00 по московскому времени. Организаторы пытались согласовать ее проведение, однако мэрия Москвы отказалась это делать без объяснения причин.

Кроме Москвы, оппозиционные акции в честь дня рождения Путина проходили в Санкт-Петербурге.

Как известно, в 2012 году Владимиру Путину исполнилось 60 лет.

Фото: @TimurKhorev

Новости по теме:

В день юбилея Путин вспомнил Pussy Riot: суд залепил им двушечку, я ни при чем

Оппозиционеры дарят Путину на день рождения лупу и "виагру"

Юбилей Путина отметят массовыми шествиями и огромной открыткой

Forbes назвал Путина самым неприятным человеком мира и сравнил со Сталиным