В Венесуэле проходят выборы президента

{1-} В Венесуэле начались президентские выборы. По данным аналитиков, результаты избирательного процесса обещают стать наиболее непредсказуемыми с тех пор, как к власти в стране пришел Уго Чавес.

Об этом сообщает ВВС.

Для участия в выборах зарегистрировались около 19 миллионов избирателей.

Чавес, впервые избранный президентом в 1998 году, намеревается остаться на четвертый срок, чтобы продолжить социалистическую революцию в своей богатой нефтью стране.

На этот раз серьезную конкуренцию ему попытается составить Энрике Каприлес, которого поддерживают 30 оппозиционных партий.

Каприлес сделал своим главным предвыборным обещанием восстановление экономического роста страны.

Для поддержания порядка на избирательные участки уже направлено около 140 тысяч солдат.

По данным западных СМИ, задолго до открытия избирательных участков в Венесуэле перед ними выстроились длинные очереди.

Ожидается, что результаты выборов будут известны уже в понедельник утром, 8 октября.

Фото: intelligencequarterly.com

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