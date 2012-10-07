Стрелок из "Каравана" мог уйти в Россию или Беларусь - СМИ

Убийца, расстрелявший четверых охранников «Каравана», мог перебраться в Россию или Беларусь. Об этом со ссылкой на источник в МВД передает «Сегодня».

Милиционер подчеркнул, что сейчас проводится усиленное патрулирование Киева и Львова, отрабатываются вокзалы, рынки и места скопления людей, где легко затеряться.

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ убийства в "Караване": новые фото стрелка и признания матери

Под особым милицейским контролем еще две области Украины, которые не называют, чтобы «не сеять там панику».

Кроме того, в милиции провели экспертизу ДНК, оставленные в «Караване» убийцей.

Анализы подтвердили, что стрелял 38-летний уроженец райцентра Камянка-Бузька на Львовщине, который с 2001 года проживал на съемной квартире в Киеве.

4 октября милиция провела обыск в квартире Мазурка в 9-этажке, где были обнаружены отпечатки пальцев, совпавшие со следами в «Караване», материал для анализа ДНК и чертежи самодельного оружия и разных приспособлений, устройство для изготовления самодельных пуль, дробь, из которой он отливал пули, глушители, две банки с гильзами и пулями, уже отстрелянными из ПМ.

На улице такое количество стреляных боеприпасов собрать невозможно, следовательно, преступник имел доступ к стрельбищам или полигонам. Кроме того, в субботу милиция провела обыск у брата жены Мазурка в Киеве.

Обыск ничего существенного не дал, однако в СМИ появилась информация, что родственника Мазурка при обыске избили. В киевской милиции категорически опровергли эти сообщения.

Также МВД продолжает проверку на причастность Мазурка к громким расстрелам в Киеве: в частности двойным убийствам на берегу Оболонского озера (погибли гаишник с подругой) и в Соломенском районе (военнослужащего и девушку внезапно расстрелял прохожий), а также нескольких других случаев.

Их объединяет отсутствие мотивации убийства и самодельные пули. После исследования химсостава последних эксперты склоняются к выводу, что стрелок мог быть один и тот же.

фото: ТСН

Новости по теме:

Стрелка из "Каравана" ищет львовская милиция

Опубликованы фото Мазурка, изъятые у матери

Мать стрелка из "Каравана": я не могу жить с таким позором

Информация о стрелке из «Каравана» недостоверна – Москаль