Милиция готовится к задержанию стрелка из "Каравана" - СМИ

{1-} В настоящее время может начаться задержание стрелка из «Каравана», расстрелявшего четверых охранников супермаркета. Об этом, ссылаясь на источники в МВД передает «Сегодня».

Возможный арест может проходить в Киеве – в поле зрения милиции якобы попал автомобиль, на котором мог передвигаться подозреваемый Ярослав Мазурок.

В ближайшее время источник пообещал дать более подробную информацию на этот счет.

Как сообщал «Главред», 26 сентября покупатель ТРЦ «Караван», уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.

За любую ценную информацию о преступнике было объявлено вознаграждение в размере 100 000 гривен.

фото: ТСН

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