"Днепр" должен бороться как минимум за серебро - Коноплянка

{1-} «Днепр» должен бороться с киевским «Динамо» как «минимум» за второе место в чемпионате.

Об этом заявил полузащитник «Днепра» Евгений Коноплянка после победы над столичным клубом в интервью каналу «2+2».

«За серебро минимум можно бороться», - уверен Коноплянка после победы со счетом 2:1.

В то же время, бороться за чемпионство (с «Шахтером» - прим.ред.) «будет сложнее».

«За чемпионство бороться будет сложнее, но я вижу, что команда на ходу, и вся команда это видит», - уверен Евгений.

Относительно победного матча с «Динамо», Коноплянка отметил, что начало игры в обороне было продиктовано успешной игрой «Днепра» на контратаках.

«Мы начинали игру от обороны, потому что у нас хорошо получаются контратаки. И у нас это вышло», - добавил он.

Напомним, как сообщал «Главред», в важнейшем для «Днепра» и «Динамо» матче победили хозяева «Днепр-Арены» со счетом 2:1.

Фото: fcdnipro.ua

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