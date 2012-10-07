Дочь стрелка из "Каравана" сбежала из дома - СМИ

{1-} Дочь стрелка из «Каравана» сбежала из дома и хотела совершить «непоправимое». Об этом со ссылкой на источник в МВД передает «Сегодня».

«Вчера 15-летняя дочь подозреваемого убежала из дома и милиция с трудом удержала ее от непоправимого», - сообщил источник.

В МВД отказались комментировать эту информацию.

При этом милиция обратилась с просьбой к СМИ – прекратить давление на родственников Ярослава Мазурка.

Напомним, как сообщал «Главред», 7 октября появилась информация о подготовке операции по задержанию Ярослава Мазурка, который подозревается в убийстве троих охранников в ТРЦ «Караван».

В то же время, по некоторым данным, сообщение о завершении операции не будет обнародовано, поскольку якобы есть установка, что об этом первым должен заявить глава МВД Украины Виталий Захарченко.

фото: ТСН

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