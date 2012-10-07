Стрелок из "Каравана" в Киеве, милиция готовит задержание - СМИ

{1-} Милиция установила местонахождение стрелка из «Каравана» и готовится к его задержанию.

Об этом со ссылкой на источники в МВД передает ТСН.

В киевской милиции заявили, что информация о том, что убийца будет задержан с минуты на минуту «имеет право на жизнь».

Как стало известно, машину подозреваемого засекла камера видеонаблюдения в Киеве.

При этом источник отказался назвать район, в котором была замечена машина.

Отметим, что автомобиль Ярослава Мазурка был объявлен в розыск.

Напомним также, что сегодня стало известно о бегстве из дома 15-летней дочери подозреваемого, которую с трудом «удалось удержать от непоправимого».

В МВД обратились с просьбой к прессе «прекратить прессинг» на родственников подозреваемого.

Как сообщал «Главред», 26 сентября покупатель ТРЦ «Караван», уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников супермаркета и скрылся.

Фото, видео: ТСН

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