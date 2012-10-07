В Госслужбе охраны говорят, что Мазурок у них не работал

{1-}Подозреваемый в убийстве троих охранников в ТРЦ «Караван» Ярослав Мазурок не работал в госорганах охраны, которую нанимают випы. Об этом газете "Сегодня" сообщила начальник пресс-службы ГСО при МВД Украины Светлана Павловская.

По ее словам, в ведомстве не могут не знать, что Мазурок работал в их ведомстве.



«На всех сотрудников ГСО заведены личные дела, с фотографиями и подробной информацией. Это занесено в базу данных. Если бы у нас числился такой человек, об этом сразу бы стало известно. Всех кандидатов, желающих поступить на службу, тщательно проверяют, в том числе на наличие судимости. Кандидат заполняет очень подробную анкету. Кроме того, проверяются практически все его родственники, а перед тем как приступить к работе, кандидаты проходят школу первоначальной подготовки в течение минимум 4-х месяцев. Априори невозможно, чтобы этот человек работал в ГСО и об этом не было известно, — рассказала начальник пресс-службы ГСО при МВД Украины Светлана Павловская. — Поэтому в милиции есть данные даже на тех, кто не прошел отбор».

В УГО, сотрудники которого охраняют первых лиц страны, также уверяют, что Мазурок у них не работал.

«Как только прозвучала информация, что подозреваемый раньше охранял Игоря Бакая, мы это проверили», — сказали в УГО.



Народный депутат Василий Горбаль, который был партнером Бакая по бизнесу, также говорит, что не видел Мазурка в числе охраны экс-главы ДУСи. «Игорь Бакай всегда нанимал охрану по договору в официальных структурах. Кроме того, у меня отличная зрительная память, я не помню такого человека среди его личных охранников, как и других известных людей. Хотя у него и у других могли быть структуры, в которые я мог и не попасть», — сказал Горбаль.

В ГСО говорят, что Мазурок мог работать в частной охране. «В Украине зарегистрировано 5 тыс. частных охранных структур, где только официально работают больше 50 тыс. человек. В этом году аннулировали более 1 тыс. лицензий, большинство — из-за невыполнения требований к ним», — говорит Павловская.



Сами частники признаются, что не всегда проверяют людей, которых берут на работу, и не заводят личных дел на них. «Ведь любая справка, о той же несудимости, или медсправка — это дополнительные затраты. Поэтому легче обойтись без дополнительных проверок. Кроме того, практикуются схемы, когда кандидату на место сулят большие деньги, а платят лишь часть их. Спустя три месяца он увольняется, а на его место берут нового. При такой схеме никто проверять человека не будет», — рассказал источник из охранной фирмы.

Как сообщал «Главред», 7 октября появилась информация о подготовке операции по задержанию Ярослава Мазурка, который подозревается в убийстве троих охранников в ТРЦ «Караван».

Напомним, имя стрелка из «Каравана» министр внутренних дел Виталий Захарченко назвал в пятницу, 5 октября.

Он рассказал, что это Мазурок Ярослав, 1974 года рождения, работал в охранных структурах, является кандидатом в мастера спорта по боксу.

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