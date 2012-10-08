Лукашенко считает Украину активныи интегратором в СНГ

{1-}Президент Беларуси Александр Лукашенко считает Украину активным экономическим интегратором в рамках СНГ, принимая во внимание ее роль в создании Зоны свободной торговли содружества. Такое мнение он высказал в интервью Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" 7 октября.



«В последнее время многие государства, в том числе и мощные постсоветские страны, в том числе Россия, Украина, Казахстан, посмотрев по сторонам, сделали вывод, что их особо нигде не ждут. Мир достаточно плотно поделен, и такая страна как Украина все больше является активным экономическим интегратором в СНГ в том плане, что она активно настаивала на создании зоны свободной торговли. Сегодня вокруг этого идут основные процессы в Содружестве», – заявил Лукашенко, пишет НБН.



С его слов, "Украина поняла, что Евросоюз технологичен, хорош и так далее, но ее там не ждут, как и Беларусь, Россию и другие государства".



«СНГ – мощный отрезвляющий фактор для всех государств, который помогает разобраться, где мы живем и кому нужны», – уверен президент Беларуси.

Он также отметил, что испытывает «некоторое разочарование» от работы Содружества – «связанное с негативом в том плане, что нам не удалось сделать то, что мы могли».

Как сообщал "Главред", страны СНГ начинают переговоры о создании зоны свободной торговли услугами. Эти консультации начнутся в ближайшие дни и должны завершиться в течение полугода

Фото: moyby.com

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