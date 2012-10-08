Чавес в 4-й раз стал президентом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Уго Чавес победил на выборах и займет президентский пост в четвертый раз.

Об этом заявила глава избирательной комиссии, сообщает ВВС.

По ее словам, после обработки большинства бюллетеней Чавес набрал 54% голосов. За его главного соперника, лидера оппозиции Энрике Каприлеса проголосовали 45% избирателей.

Как ранее писал Главред, 7 октября в стране прошли президентские выборы. Уго Чавес, впервые избранный президентом в 1998 году, остался на четвертый срок, чтобы продолжить социалистическую революцию в своей богатой нефтью стране.

На этот раз серьезную конкуренцию ему составлял Энрике Каприлес, которого поддерживали 30 оппозиционных партий.

Каприлес сделал своим главным предвыборным обещанием восстановление экономического роста страны.

Для поддержания порядка на избирательные участки было направлено около 140 тысяч солдат.

фото: EPA / UPG

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