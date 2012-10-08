В Киеве могут сорвать выборы: идет шулерство и мухлеж – социолог

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В Киеве 28 октября могут быть сорваны выборы в Верховную Раду.
Об этом заявила директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина 7 октября в эфире 5 канала, сообщает ЛигаБизнесИнформ.
"Существует опасность срыва выборов в Киеве. У меня есть точная информация, когда бюджетников записывали членами избирательных комиссий, при том от каких партий – им не сказали. Говорили, что скажут позже", – сказала Бекешкина.
Социолога подчеркнула, что по ее сведениям контактные телефоны этих людей были умышленно перепутаны.
"И когда звонят, например, Петрову, спрашивают: "Иванов здесь живет?" – "Не здесь" – "Ага". Таким образом, они просто не явятся на свои избирательные участки, потому что не будут знать. А их где-то записали. То есть идет такое шулерство и мухлеж", – подчеркнула Бекешкина.
Как ранее писал Главред, Ирина Беккешкина сообщила, что для проведения экзит-полов парламентских выборов на всех 225-ти мажоритарных округах в Украине не хватит социологов, поэтому говорить о профессиональном проведении исследований в день выборов не приходится.
"Я думаю, на мажоритарных округах будет полная вакханалия. Потому что в действительности на всех кандидатов, на все мажоритарные округа не хватит никаких социологов, и поэтому будут брать кого угодно, кто наречется социологом, того и будут брать. А проверить очень трудно будет", – заявила Бекешкина.
Напомним, парламентские выборы в Украине должны пройти 28 октября.
фото: obozrevatel.com
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