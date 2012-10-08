Россияне отпраздновали юбилей Путина, а он готов отдать власть

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Вчера, 7 октября, президент России Владимир Путин отпраздновал свой юбилей. В то время как народ думал, чем удивить и порадовать своего лидера, сам Путин заявил, что готов уйти со своего поста, правда не уточнив когда.

Вся Россия – от Москвы и до Камчатки, от Ростова до Сибири – в едином порыве поздравляла юбиляра, сообщает ТСН.

В Москве на Арбате организовали путинские чтения. В Ростове растянули поздравление через мост, который соединяет Европу и Азию, символизируя идею Путина о Евразийский союз. В Челябинске мужчины настолько суровы, что не побоялись написать Путину о своей симпатии на огромной открытке. А культурная столица Питер проводила экскурсионный тур по славным для юбиляра местам – на 60 тысяч человек.

А сам Путин в интервью каналу НТВ 7 октября заявил, что ему не составит труда передать власть, когда придет время уйти с поста президента. Но вот когда это случится, не уточнил.

"Если бы я пошел на то, чтобы менять Конституцию и оставаться дольше на посту президента, то это значило бы, что у меня нет готовности расстаться с этими инструментами, рычагами власти", – заметил он.

В свои 60 Путин входит в число самых видных мировых лидеров и остается для остального мира одной из самых неоднозначных политических фигур.

Социологи "Левада центра" фиксируют падение его рейтинга до самых низких показателей внутри РФ за последние годы. Так, если еще в 2010 году Путину доверяли 84% россиян, то теперь – не более 46%.

Как ранее писал Главред, недавно Forbes назвал президента России самым неприятным человеком в мире и сравнил его со Сталиным, причем в пользу Сталина.

фото, видео: tsn.ua/, novostey.com

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Forbes назвал Путина самым неприятным человеком мира и сравнил со Сталиным