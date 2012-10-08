В Одессе ветка убила судью детских соревнований

{1-} В воскресенье, 7 октября, в Одессе упавшая ветка смертельно травмировала президента областной Федерации триатлона Владимира Погорелова.
Как рассказали очевидцы, трагедия произошла на стадионе «Динамо», сообщает «Интерфакс-Украина».
На стадионе проходили детские соревнования по триатлону, и Погорелов был одним из членов судейской комиссии. После происшествия соревнования были остановлены.
Ранее «Главред» сообщал, что в Тернопольской области ветка убила 53-летнего мужчину. Он получил смертельную травму во время обрезания деревьев в собственном хозяйстве. Одна из больших ветвей, которую он срезал, обломалась и нанесла ему смертельный удар. Врачи помочь пострадавшему уже не могли.
фото: dumskaya.net
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