Европа не признала Тимошенко и Луценко политзаключенными

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Рассмотрение вопроса о признании экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко политзаключенными может занять у ПАСЕ от полугода до 2-3 лет.

Об этом содокладчица ПАСЕ по Украине Майлис Репс заявила в интервью КоммерсантЪ.Украина.

«Мы сегодня не называем политическими заключенными ни Тимошенко, ни Луценко, мы говорим о политически мотивированных обвинениях», – уточнила она.

«Комитету предстоит провести слушания и изучить позицию экспертов, приглашенных из ряда стран — Германии, Великобритании, США, а также представителя ЕСПЧ. Проанализировав их мнение, позицию Amnesty International, комитет примет решение», – уточнила содокладчица ПАСЕ по Украине.

«У нас два пути. Если мы говорим о подготовке специальной резолюции ПАСЕ, то это от двух до трех лет. Если же речь будет идти о слушаниях в юридическом комитете, то мы управимся за полгода. Но на сегодняшний день непонятно, к какому выводу мы придем и придем ли вообще», – отметила она.

В то же время, Репс признала избирательность правосудия в отношении обоих оппозиционеров, а также подчеркнула, что ее описание дел Тимошенко и Луценко совпадает с определением термина «политический заключенный» в резолюции ПАСЕ.

«Мы, в соответствии с принятым в ПАСЕ решением, должны очень четко проанализировать ситуацию в свете этой резолюции. Мы не хотим принимать чисто политическое решение, нам нужен также юридический анализ», – пояснила Майлис Репс.

«Я согласна, решение ПАСЕ может открыть новую страницу в этой истории, но ведь до сих пор все, в том числе Amnesty International — организация, определяющая список «узников совести»,— с осторожностью подходили к данному случаю», – резюмировала Репс.

«Теперь юридическому комитету ПАСЕ предстоит провести анализ тех стран, в отношении которых ранее выдвигались подозрения в наличии политических заключенных,— это Азербайджан, Армения, Украина, Россия», – подчеркнула наблюдатель ПАСЕ.

Как ранее писал Главред, 3 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) установила определение понятия «политический заключенный», выведя общие критерии. Соответствующее решение было одобрено на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

«Политическим заключенным нужно считать лицо, лишенное личной свободы, если лишение свободы было применено в нарушение одного из основных прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека (ЕКПЧ) и протоколами к ней, в частности, свободы мысли, совести и религии, свободы выражения мнения и информации, а также свободы собраний и объединений», – указывается в докладе немецкого парламентария Кристофа Штрессера.

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