Регионалы и оппозиция изменят избирательные списки

{1-} Партия регионов и объединенная оппозиция «Батьківщина» готовятся к внесению изменений в избирательные списки, утвержденные на предвыборных съездах.
Такая возможность предусмотрена законом «О выборах народных депутатов», согласно которому ЦИК вправе отменить регистрацию кандидата в депутаты не позже, чем за 12 дней до дня выборов по заявлению кандидата или партии, его выдвинувшей, сообщает «Коммерсантъ-Украина».
Первый замглавы фракции «БЮТ-Батьківщина» в Раде Сергей Соболев сообщил, что с датой проведения предвыборного съезда оппозиция определится в среду, 10 октября. Предполагается, что главной темой будет вопрос об отзыве заведомо непроходных кандидатов в мажоритарных округах и поддержке единых кандидатов совместно с партией УДАР.
Между тем 7 октября один из лидеров объединенной оппозиции Арсений Яценюк, говоря о возможности проведения съезда, допустил, что он может и не состояться, так как мажоритарщики могут самостоятельно сняться в пользу новых союзников.
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ПР же проведет съезд в субботу, 13 октября. Главной его темой станет исключение из избирательного списка ряда кандидатов и обсуждение предвыборной тактики в оставшиеся до дня выборов недели.
«Перечень кандидатов на вылет знает всего несколько человек. Говорят, что будут исключены те, кто попал в список «случайно» или плохо зарекомендовал себя во время избирательной кампании. Речь идет о 5-10 лицах»,— сообщил источник в ПР.
«Скорее всего это будет съезд, который каким-то образом откорректирует список и более четко обозначит мобилизацию сторонников Партии регионов на предстоящих выборах. Думаю, это будет выглядеть как часть избирательной кампании — крупное агитационное шоу-мероприятие»,— считает член ПР Валерий Коновалюк.
Ранее «Главред» сообщал, что УДАР и «Батьківщина» договорились о взаимной поддержке единых кандидатов в мажоритарных округах, однако еще остается 40 спорных округов.
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