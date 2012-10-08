Регионалы и оппозиция изменят избирательные списки

{1-} Партия регионов и объединенная оппозиция «Батьківщина» готовятся к внесению изменений в избирательные списки, утвержденные на предвыборных съездах.

Такая возможность предусмотрена законом «О выборах народных депутатов», согласно которому ЦИК вправе отменить регистрацию кандидата в депутаты не позже, чем за 12 дней до дня выборов по заявлению кандидата или партии, его выдвинувшей, сообщает «Коммерсантъ-Украина».

Первый замглавы фракции «БЮТ-Батьківщина» в Раде Сергей Соболев сообщил, что с датой проведения предвыборного съезда оппозиция определится в среду, 10 октября. Предполагается, что главной темой будет вопрос об отзыве заведомо непроходных кандидатов в мажоритарных округах и поддержке единых кандидатов совместно с партией УДАР.

Между тем 7 октября один из лидеров объединенной оппозиции Арсений Яценюк, говоря о возможности проведения съезда, допустил, что он может и не состояться, так как мажоритарщики могут самостоятельно сняться в пользу новых союзников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Раду: списки и первые пятерки

ПР же проведет съезд в субботу, 13 октября. Главной его темой станет исключение из избирательного списка ряда кандидатов и обсуждение предвыборной тактики в оставшиеся до дня выборов недели.

«Перечень кандидатов на вылет знает всего несколько человек. Говорят, что будут исключены те, кто попал в список «случайно» или плохо зарекомендовал себя во время избирательной кампании. Речь идет о 5-10 лицах»,— сообщил источник в ПР.

«Скорее всего это будет съезд, который каким-то образом откорректирует список и более четко обозначит мобилизацию сторонников Партии регионов на предстоящих выборах. Думаю, это будет выглядеть как часть избирательной кампании — крупное агитационное шоу-мероприятие»,— считает член ПР Валерий Коновалюк.

Ранее «Главред» сообщал, что УДАР и «Батьківщина» договорились о взаимной поддержке единых кандидатов в мажоритарных округах, однако еще остается 40 спорных округов.

Новости по теме:

Объединенная оппозиция ради Кличко собирается провести съезд

Регионал рассказал, как ветеран умер от клеветы

Оппозиция требует лишить чиновника права влиять на экономику

В Раду проходят четыре партии - опрос

Выборы-2012 могут стать самыми дорогими в истории Украины - СМИ