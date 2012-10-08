В США украинку, подозреваемую в шпионаже, оставили в тюрьме

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Американский суд вернул в тюрьму одну из фигуранток шпионского скандала, связанного с продажей России американских электронных технологий – гражданку США украинского происхождения Светалину Загон.

Всего по делу проходит 8 сотрудников компании Arc Electronics, расположенной в Хьюстоне (в этом городе находится космический центр НАСА), сообщает Сегодня.

Напомним, в пятницу, 5 октября судья согласилась отпустить Светалину под залог, но теперь пересмотрела свое же решение.

«Такого почти никогда не бывает», — отметил адвокат одного из обвиняемых Алексей Тарасов.

Как ранее писал Главред, 5 октября США стал известен главный фигурант шпионского скандала с участием граждан России.

Им оказался 46-летний Александр Фищенко, который в 80-х годах служил в подразделении военной разведки в Берлине.

Россиянин, основавший компанию Arc Electronics, не указал в анкетных данных службу в российской армии.

ФБР обвиняет Фищенко «в том, что он действовал на территории США как незарегистрированный агент российского правительства, незаконно закупая высокотехнологичную микроэлектронику от имени российского правительства».

Американские спецслужбы выяснили, что компания Arc Electronics, зарегистрированная в Москве и действующая в Хьюстоне, связана с российской разведкой.

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