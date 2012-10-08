Глубинные реформы состоятся, когда мы сменим нынешний режим - Третьяков

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Будущая демократическая власть сумеет перейти к глубинным, а не бутафорским реформам. Об этом в интервью «Комсомольской правде в Украине» заявил оппозиционный депутат Александр Третьяков.



«Мы отменим Налоговый кодекс, убийственный для малого и среднего бизнеса, и примем новый, прогрессивный и лояльный для предпринимателей», - отметил политик. - Мы обяжем крупный бизнес платить достойные зарплаты и большие налоги в бюджет. Решим земельный вопрос, продлив мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до того момента, пока ее стоимость не будет оценена реально, по европейским меркам».



Политик уверен, что оппозиция, придя к власти, отменит пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста, которую навязали людям, вернет возраст выхода на пенсию.



«Одна из наших главных задач - повысить пенсии и зарплаты в бюджетной сфере, доведя их уровень до среднеевропейских показателей, - заявил Третьяков. - На самом деле все это очевидные и реальные действия. Но их можно будет провести только после того, как мы сменим нынешний режим».



Напомним, Александр Третьяков баллотируется в парламент-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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