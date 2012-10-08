Бывший динамовец стал вице-премьером Грузии

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В понедельник, 8 октября, лидер победившей на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили назвал новый состав своего правительства.

В число министров попал бывший игрок киевского «Динамо» Каха Каладзе, сообщает «Грузия on-line».

Вот полный состав нового грузинского кабина:

Премьер-министр - Бидзина Иванишвили

Министр внутренних дел - Ираклий Гарибашвили

Министр иностранных дел - Майя Панджикидзе

Министр обороны - Ираклий Аласания, вице-премьер

Министр юстиции - Теа Цулукиани

Министр здравоохранения и социальной защиты - Амиран Гамкрелидзе

Министр регионального развития и инфраструктуры - Каха Каладзе, второй зам премьера

Министр по делам исполнения наказаний, пробации и юридической помощи - Созар Субари

Госминистр по делам диаспор - Котэ Сургуладзе

Министр сельского хозяйства - Давид Кирвалидзе

Госминистр по делам европейской и евроатлантической интеграции - Алекси Петриашвили

Министерство культуры и охраны памятников - Гурам Одишария

Госминистр по делам реинтеграции - Паата Закареишвили

Министерство по делам спорта и молодежи - Леван Кипиани

Вакантными остаются места министра финансов, министра охраны природы, главы минобразования, Минэнегетики, Минэкономики и Министерства по делам беженцев.

Служба Госаудита - Реваз Шавишвили, Президент Национального банка - Нодар Джавахишвили, Генпрокурор - Арчил Кбилашвили, спикер парламента Давид Усупашвили, заместители - Манана Кобахидзе, Зураб Ткемаладзе, и Зураб Абашидзе.

Кандидаты в министры, по согласованию с действующим правительством и президентом Грузии Михаилом Саакашвили, начнут знакомится с работой своих будущих министерств. Они будут знакомится с делами и состоянием ведомств.

Новый кабмин будет избран и утвержден к концу октября, после того, как 20 октября соберется новый парламент и начнет работать.

Ранее «Главред» сообщал, что ряд высокопоставленных грузинских чиновников, в том числе бывший министр внутренних дел Грузии Бачо Ахалая и заместитель министра обороны Дата Ахалая, уже спешно покинули страну.

фото: EPA / UPG

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