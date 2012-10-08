Украина заплатила «Газпрому» миллиард долларов за сентябрьский газ

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За природный газ, импортированный в сентябре 2012 года, НАК "Нафтогаз Украины" перечислила ОАО "Газпром" $1,056 млрд.

Об этом 8 октября сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Нафтогаз Украины" ежемесячно своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед ОАО "Газпром" по оплате импортированного природного газа", – подчеркивается в сообщении.

По данным "Нафтогаза Украины", цена газа для страны в третьем квартале 2012 года составляет около $426 за 1 тыс. куб. м по сравнению с $425 во втором квартале текущего года.

Как ранее писал Главред, в январе 2012 года НАК импортировала российский газ на $808 млн, в феврале – $1,3 млрд, в марте – $865 млн, в апреле – $628 млн, в мае – $648 млн, в июне – $1,05 млрд, в июле – на $930 млн, в августе – на $890 млн.

Цена импортируемого НАК "Нафтогаз Украины" в страну российского природного газа в первом квартале 2011 года составила $264 за 1 тыс. куб. м, во втором квартале – около $297 за 1 тыс. куб. м, в третьем – около $355 за 1 тыс. куб. м, в четвертом – около $400 за 1 тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около $416 за 1 тыс. куб. м, во втором – около $425 за 1 тыс. куб. м, в третьем – около $426 за 1 тыс. куб. м.

По данным Госстата, в целом импорт российского газа в Украину в 2011 году составил 40 млрд 1,747 млн куб. м, его стоимость – $12 млрд 361,172 млн.

Справка: НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны, является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.

фото: iport.info/

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