Эксперт рассказал, зачем Рада запретила рекламу гомосексуализма

{1-} В Украине под благовидным предлогом давить любые проявления инакомыслия. При этом в качестве повода может выступать закон о запрете пропаганды гомосексуализма.

Об этом в своей статье для «Главреда» пишет Евгений Магда.

"Общественная мораль в последнее время пошатнулась настолько, что возникает вопрос, а есть ли она в повседневной общественной жизни нашей страны вообще. Желающие получить информацию о разнообразных формах сексуальной жизни могут сделать это без оглядки на возраст, достаточно минимальных навыков владения компьютером, подключенным к Интернету", - пишет эксперт.

"Не отстает и телевидение, то и дело «радующее» неприкрытыми подробностями нетрадиционных сексуальных предпочтений. Однако размытость формулировки «пропаганда гомосексуализма» в парламентском исполнении позволяет не использовать закон в качестве инструмента, способного осуществлять точечные ходы по восстановлению попранной общественной морали, а давить под благовидным предлогом любые проявления инакомыслия. Практически обухом по голове, в лучших традициях тоталитарного общества", - считает Магда.

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"Несложно представить, что в достаточно консервативном украинском обществе клеймо «пропагандист гомосексуализма» может поставить крест на карьере в любой из профессий, связанной с общественными коммуникациями. К тому же стремление парламента внедрить инструменты цензуры вряд ли найдет понимание в международном сообществе", - резюмировал он.

Больше о том, почему 289 парламентариев решили выступить в роли профессиональных блюстителей морали, приняв в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма читайте в статье Магды на «Главреде» в ближайшее время.

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