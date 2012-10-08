Победитель выборов в Грузии уже нашел замену Саакашвили

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Лидер победившей на парламентских выборах в Грузии коалиции "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявляет, что если бы его попросили назвать кандидата в президенты Грузии сегодня, он назвал бы Вахтанга Хмаладзе.

"Если меня спросят сегодня, я назвал бы кандидатом в президенты Вахтанга Хмаладзе, но возможно в дальнейшем у меня будет другое мнение", – цитирует главу коалиции Интерфакс-Украина.

В то же время он очертил функции главы государства.

"У президента в случае начала кризиса между парламентом и исполнительной властью будут функции регулятора этих отношений", – пояснил кандидат в премьер-министры Грузии.

Вахтанг Хмаладзе известный в Грузии эксперт по конституции, входит в коалицию Иванишвили.

В то же время, Иванишвили напомнил, что президентские выборы должны пройти в Грузии в 2013 году, и его мнение может измениться.

"Пока рано думать о кандидате в президенты", – отметил глава коалиции.

Как ранее писал Главред, 8 октября, лидер победившей на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили назвал новый состав своего правительства.

В число министров попал бывший игрок киевского «Динамо» Каха Каладзе, которому прочат пост второго вице-премьера – министр регионального развития и инфраструктуры.

Премьер-министром Грузии станет Бидзина Иванишвили, а первым вице-премьером – министром обороны – Ираклий Аласания.

Кандидаты в министры, по согласованию с действующим правительством и президентом Грузии Михаилом Саакашвили, начнут знакомится с работой своих будущих министерств. Они будут знакомится с делами и состоянием ведомств.

Новый кабмин будет избран и утвержден к концу октября, после того, как 20 октября соберется новый парламент и начнет работать.

фото: EPA / UPG

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