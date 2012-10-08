Смертность от ДТП в Украине в три раза выше европейской – эксперт

{1-} Показатель смертности от ДТП в Украине составляет 12-13 человек на сто тысяч населения, что в три раза превышает европейский показатель.

Об этом во время чата на «Главреде» рассказал президент ВОО «Ассоциация безопасности дорожного движения» Михаил Берлин.

«Согласно статистике, количество смертей от ДТП растет с увеличением количества транспорта. И никаким образом существующая система обеспечения безопасности дорожного движения на эту ситуацию сегодня не влияет. То есть ГАИ, которая отвечает за безопасность дорожного движения в Украине, со своими задачами не справляется. Эта система требует глубокого реформирования», - считает эксперт.

«Опыт европейских стран, которые прошли этот период 30 лет назад, дает нам возможность применять уже отработанные малозатратные эффективные методы, влияющие на снижение смертности и травматизма от ДТП. В таких странах как Германия, Великобритания, Франция, Швеция, Норвегия при уровне автомобилизации свыше 700 автомобилей на тысячу населения показатель смертности составляет четыре-пять человек на сто тысяч населения. В Украине этот показатель – 12-13 человек на сто тысяч населения, в три раза выше. И Украина по показателю смертности от ДТП находится на пятом месте в Европе», - рассказал Берлин.

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По его мнению, сегодня твердо можно говорить, что система безопасности дорожного движения в Украине требует глубокого реформирования. «В противном случае смертность и травматизм от ДТП не будут уменьшаться. Это подтверждает официальная статистика: за семь месяцев 2012 года количество ДТП с пострадавшими по сравнению с таким же периодом 2011 года выросло на 15%», - посетовал президент Ассоциации безопасности дорожного движения.

Об основных причинах ДТП, смысле штрафов, необходимости их ужесточения, решения проблемы коррупции в данной сфере, о том, как быть с гонками «мажоров» на дорогах, и как уменьшить количество смертей от ДТП – читайте в стенограмме чата с Михаилом Берлиным.

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