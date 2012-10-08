Лукашенко пожаловался на характер младшего сына

Личная жизнь президента Беларуси Александра Лукашенко практически замкнулась на его младшем внебрачном сыне Коле, на которого белорусский лидер возлагает большие надежды и воспитывает сам.

О Коле Лукашенко рассказал в интервью телерадиокомпании "Мир".

"Характер, как у отца когда-то был, – не подарок", – пожаловался президент.

Воспитанием Коли – своего восьмилетнего сына и ровесника внуков президента от старших детей, белорусский лидер занимается лично: старается сам отводить мальчика в школу и знает, что тревожит его любимчика. "Когда его загоняют в рамки, отделяя от других детей (это бывает редко, но я негативно такое воспринимаю) из-за мер предосторожности, он страшно переживает. Он приходит и начинает меня терзать "Почему со мной так поступают? Я ведь как все!" – поделился Лукашенко своими родительскими невзгодами.

В то же время, Николай вхож в узкий круг влиятельных политиков и уже интересуется большой политикой. Мальчик сопровождает отца на важных мероприятиях и в зарубежных командировках.

"Сейчас я могу, не рассказывая ему, поехать на какие-то встречи. Но если он увидит по телевизору, что я был на каком-то заводе, сельхозпредприятии, может даже заплакать, почему я его с собой не взял. Его интересуют не камеры, а сам процесс, в котором я участвую", – пояснил белорусский президент, отметив, что младшенький сильно похож на него самого.

Как ранее писал Главред, некоторое время назад Лукашенко официально выступил с заявлением, что не готовит сына себе на замену. Однако на некоторых мероприятиях он все-таки позволил себе намекнуть, что уже к 30 годам Николай Лукашенко будет готов сменить отца на этом посту. "Здесь находится мой сын Николай, и это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы сотрудничества, и есть кому перенять эстафету", – проговорился белорусский лидер во время визита в Венесуэлу.

фото: EPA / UPG

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