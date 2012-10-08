Коммунисты не пойдут в коалицию с Партией регионов - Голуб

{1-}

В нынешнем парламенте никаких коалиций нет. Об этом сказал «Главкому» народный депутат от Компартии Украины Александр Голуб.



«Бывает только ситуативное большинство. Мы наблюдали не раз, когда Партия регионов протаскивала через голосование антинародные реформы, используя голоса «оранжевых». И напомню, что коммунисты по всем принципиальным вопросам, затрагивающим интересы народа, голосовали всегда против позиции и законопроектов Партии регионов. Всем тем, кто сегодня раздувает фальшивую тему о том, что, якобы, «коммунисты сотрудничают с властью», я бы советовал только одно: загляните на сайт Рады, посмотрите результаты голосования по принципиальным вопросам, и не позорьтесь, высасывая из пальца фальшивки и провокационные заявления», - заявил Голуб.



Он отметил, что сегодня «всем уже видно и понятно», что «власть ведет активную информационную войну против коммунистов, пока – на региональном уровне, но думаю, что через неделю это будет и на национальном уровне».



Говоря о конфигурации будущего парламента, Голуб отметил, что «здесь не все будет так однозначно, как кому-то хотелось бы». «Одно могу с уверенностью сказать, что при любой конфигурации коммунисты не будут голосовать ни за одну антинародную реформу. И будут настаивать на своих тезисах о том, что олигархи должны вернуть государство и его богатство народу», - сказал он.



«А если вернуться к старым соглашениям КПУ и ПР, то нужно понимать два принципиальных момента. Во-первых, это был вопрос тактики: это соглашение предотвратило готовящееся соглашение между ПР и оранжевыми. Во-вторых, оно основывалось на конкретных обязательствах ПР по целому ряду принципиальных для Компартии вопросов. А именно: курс на Россию, вхождение в Таможенный союз, два государственных языка, отказ от курса на вхождение в НАТО. Как всем известно, Партия регионов не выполнила подавляющую часть своих обязательств и перед своими избирателями, и перед КПУ», - заявил Голуб.



По его словам, сегодня откровенно противоположными остаются подходы коммунистов и регионалов «в политической и экономической модели страны, в вопросах катастрофического для Украины сотрудничества с МВФ и ВТО, бесперспективного и иррационального стремления партии власти в ЕС, игнорирование важных интеграционных процессов на постсоветском пространстве, дефашизация гуманитарной сферы внутри государства, обеспечение равных языковых и культурных прав для всех граждан страны, независимо от их национальности».



«Так о каких тогда совместных политических союзах с ними сегодня может стоять речь?», - отметил коммунист.