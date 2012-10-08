В Мариуполе избили агитатора от партии Кличко

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В Мариуполе Донецкой области 7 октября на агитатора за партию "УДАР" было совершено разбойное нападение. Нападавшего задержали, милиция начала следствие.

Об этом 8 октября заявили в пресс-службе Донецкого областного избирательного штаба партии "УДАР" – передает РИА «Новости».

В воскресенье утром, 7 октября, подошедший к палатке с агитаторами партии "УДАР" пьяный, после предложения получить агитпродукцию, накинулся на агитатора.

"Валите с территории "регионалов"! – прокричал нападающий, ударил агитатора по лицу, а также испортил агитпродукцию и покрытие палатки представителей партии.

После нападения злоумышленник хотел скрыться, однако пострадавший агитатор задержал напавшего и вызвал милицию. В настоящее время идет следствие.

Напомним, ранее «Главред» сообщал, что 4 октября в Белой Церкви двое неизвестных избили кандидата в народные депутаты от партии "УДАР" Романа Григоришина, когда последний возвращался домой.

В Киевской области в городе Белая Церковь неизвестные напали и жестоко избили кандидата в нардепы от партии "УДАР" Романа Григоришина.

"Доверенное лицо кандидата Елену Пономаренко, которая была с ним, схватили и угрожали, требуя, чтобы Григоришин снял свою кандидатуру на округе. В это время самого кандидата ударили в лицо, повалили на землю и начали избивать ногами. Григоришин потерял сознание. Нападающие, по словам Пономаренко, убежали", - сообщается в пресс-службе партии.

фото: novostimira.com.ua

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