В Мариуполе избили агитатора от партии Кличко

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В Мариуполе Донецкой области 7 октября на агитатора за партию "УДАР" было совершено разбойное нападение. Нападавшего задержали, милиция начала следствие.
Об этом 8 октября заявили в пресс-службе Донецкого областного избирательного штаба партии "УДАР" – передает РИА «Новости».
В воскресенье утром, 7 октября, подошедший к палатке с агитаторами партии "УДАР" пьяный, после предложения получить агитпродукцию, накинулся на агитатора.
"Валите с территории "регионалов"! – прокричал нападающий, ударил агитатора по лицу, а также испортил агитпродукцию и покрытие палатки представителей партии.
После нападения злоумышленник хотел скрыться, однако пострадавший агитатор задержал напавшего и вызвал милицию. В настоящее время идет следствие.
Напомним, ранее «Главред» сообщал, что 4 октября в Белой Церкви двое неизвестных избили кандидата в народные депутаты от партии "УДАР" Романа Григоришина, когда последний возвращался домой.
В Киевской области в городе Белая Церковь неизвестные напали и жестоко избили кандидата в нардепы от партии "УДАР" Романа Григоришина.
"Доверенное лицо кандидата Елену Пономаренко, которая была с ним, схватили и угрожали, требуя, чтобы Григоришин снял свою кандидатуру на округе. В это время самого кандидата ударили в лицо, повалили на землю и начали избивать ногами. Григоришин потерял сознание. Нападающие, по словам Пономаренко, убежали", - сообщается в пресс-службе партии.
фото: novostimira.com.ua
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