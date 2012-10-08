Украине грозят экономический кризис и рост напряженности в обществе - эксперт

{1-} 2013 год будет сложным для Украины – существует риск новой волны экономического кризиса и рост социальной напряженности.

Об этом во время чата на «Главреде» заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Отвечая на вопрос, как он оценивает протестные настроения в украинском обществе и как сильно будет сжиматься «пружина» социального недовольства, политолог подчеркнул, что протестные настроения в украинском обществе существуют, особенно по социально-экономическим вопросам.

«Но в текущем году уровень социальной напряженности значительно меньше, чем в 2011 году, когда было много непопулярных решений и конкретных поводов для протестов. Выборы в значительной мере сняли социальное напряжение. Избирателей подкармливают и государство (в интересах правящей партии), и кандидаты-мажоритарщики», - заявил Фесенко.

«Но следующий год снова будет сложным. Есть риск новой волны экономического кризиса. Неизбежными представляются меры бюджетной экономии. Возможна новая волна повышения коммунальных тарифов. А соответственно будет новый рост социальной напряженности», - предостерег эксперт.

«Однако следует помнить, что люди в первую очередь недовольны социально-экономическими проблемами и гораздо менее критически реагируют на политические и гуманитарные проблемы», - резюмировал Фесенко.

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