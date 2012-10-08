В Раду проходят пять партий – опрос

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По данным соцопроса, проведенного с 18 сентября по 4 октября, на выборах в Верховную Раду 5-процентный проходной барьер преодолевают 5 партий.

Об этом свидетельствуют представленные 8 октября на пресс-конференции данные общенационального исследования общественного мнения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает УНИАН.

В частности, Партии регионов отдали предпочтение 23,3% избирателей, партии УДАР Виталия Кличко – 16%, ВО «Батькiвщина» – 15,1%, КПУ – 10,1%. Всеукраинское объединение «Свобода» набирает 5,1% голосов.

Партия Наталии Королевской «Украина – Вперед!» набрала 2,1% голосов, «Наша Украина» – 1,3%.

По данным исследования, «Батькiвщину» больше всего поддерживают в Западном (25%) и Центральном (20%) регионах и гораздо меньше на Юге (7%) и Востоке (4%).

Партию УДАР в Западном регионе поддерживает 24% избирателей, в Центральном – 18%, в Южном 12% и в Восточном регионе – 7%.

Партия регионов имеет наибольшую поддержку на Юге (41%) и Востоке (36%), в Центре ее поддерживают 15%, на Западе – 7%.

КПУ в Центральном регионе набирает 7,5%, на Юге – 15%, на Востоке – 19%, на Западе – 2%.

За ВО «Свобода» на Западе готовы проголосовать 12,2%, в Центре – 5%, на Юге – 1,3%, Востоке – 0,6%.

Готовность принять участие в парламентских выборах выразили 77% украинцев: 57% – «обязательно» и еще 21% – «скорее всего».

Опрос проводился с 18 сентября по 4 октября этого года. В 111 населенных пунктах было опрошено 2 тыс. 43 респондента. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как ранее писал Главред, Партия регионов и объединенная оппозиция «Батьківщина» готовятся к внесению изменений в избирательные списки, утвержденные на предвыборных съездах.

Такая возможность предусмотрена законом «О выборах народных депутатов», согласно которому ЦИК вправе отменить регистрацию кандидата в депутаты не позже, чем за 12 дней до дня выборов по заявлению кандидата или партии, его выдвинувшей.

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