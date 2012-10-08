Из-за избиения журналистки Черновил возбудили дело

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Во Львовской области МВД возбудило уголовное дело по факту избиения журналистки и кандидата в народные депутаты от Объединенной оппозиции Татьяны Черновил а также ее доверенного лица.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины – сообщается в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины – передает УНИАН.

В милиции также напомнили, что по телефону поступило сообщение об использовании неизвестными лицами агитационных материалов с ложными данными относительно Татьяны Черновил.

Сама потерпевшая журналистка Черновил сообщила милиции, что в селе Мшана на Львовщине, куда она приехала вместе со своим помощником, она обнаружила три автомобиля, из которого неизвестные лица распространяли агитационные материалы клеветнического содержания. При попытке выяснить происхождение фальшивых листовок к ней была применена физическая сила, заявила кандидат в депутаты.

В настоящее время милиция устанавливает личности, совершившие противоправные действия, а также выясняют, где именно были напечатаны агитационные материалы, проинформировали правоохранители.

Также ожидаются результаты экспертизы судмедэкспертов по определению степени тяжести полученных Черновол телесных повреждений.

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Напомним, 6 октября Татьяна Черновил заявила, что на 120-м округе Львовской области, в котором она баллотируется, было выпущено 100 тысяч фальшивых листовок – якобы, от ее имени, с просьбой перечислить деньги на ее избирательную кампанию на не известный ей счет.

Ранее «Главред» сообщал, что 13 сентября на журналистку и кандидата в депутаты Татьяну Чорновил неизвестный вылили ведро зеленой краски. Инцидент произошел в то время, когда она выходила из квартиры во Львове.

"Я зашла в подъезд дома, где проживаю, зашла в лифт, когда он поднялся на 6 этаж и двери начали открываться, на меня вылили ведро зеленой краски. Я пыталась задержать злоумышленника, но не смогла. Была на каблуках, пока сняла туфли, он оторвался от меня", - рассказала Чорновил.

Как рассказала потерпевшая, она сразу после инцидента вызвала милицию. При этом, по словам Чорновил, соседи заявили, что нападавший ждал ее под подъездом в течение трех дней.

Сама же Чорновил подозревает, что провокацию против нее могли устроить как местные соперники, так и политики "центрального уровня".

Фото: pravda.com.ua

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