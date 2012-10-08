Израиль обстреляли палестинские боевики

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Палестинские боевики в секторе Газа произвели минометный обстрел южной части Израиля. 35 снарядов упали в районе Эшколь, а также неподалеку от Керем-Шалом.

Пострадавших в результате обстрела нет. Осколки снарядов и ракет, выпущенных по югу Израиля в понедельник, повредили по меньшей мере одно здание в Эшколе, сообщает ВВС.

Ответственность за нападение взяли на себя боевое крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, и движение "Исламский джихад". По их словам, обстрел стал ответом на авиаудар, произведенный Израилем 7 октября, в результате которого на юге Газы были ранены два боевика и пять мирных жителей.

"В ответ на ранения, которые получили мирные жители в Рафахе, "Бригады аль-Кассам" и "Бригады аль-Кудс" произвели ракетный обстрел вражеских военных позиций", – говорится в заявлении боевиков.

ХАМАС впервые с июня взял на себя ответственность за ракетные удары по Израилю.

Как ранее писал Главред, 6 октября, ВВС Израиля сбили неопознанный беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство на юге страны.

«Беспилотный летательный аппарат, как было выявлено, вторгся в израильское воздушное пространство сегодня утром и был перехвачен военно-воздушными силами приблизительно в 10:00», – указывается в заявлении ВС.

Как уточнила официальный представитель Авитал Лейбовиц, неопознанный «дрон» был сначала замечен над акваторией Средиземного моря близ сектора Газа. Израильские истребители эскортировали БПЛА, как только тот нарушил воздушное пространство государства. Через 56 км на восток аппарат был сбит над необитаемой местностью пустыни Негев.

фото: EPA / UPG

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