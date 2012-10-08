Политолог рассказал, как распределятся мандаты в новой Раде

{1-} В результате парламентских выборов Партия регионов получит в новой Раде около 200 мест, а оппозиции достанется 160-180.

Об этом во время чата на «Главреде» заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Около 200 депутатских мандатов получит Партия регионов, преимущественно в мажоритарных округах», заявил политолог.

«Три оппозиционные силы – «Батьківщина», УДАР и «Свобода» - могут получить 160-180 депутатских мандатов, две трети из них - по партийным спискам», - считает Фесенко.

По мнению эксперта, коммунисты получат около 30 депутатских мандатов. «Если преодолеет избирательный барьер партия Натальи Королевской, то они будут иметь около 15 мандатов», считает политолог.

«От 50 до 70-80 мандатов могут получить депутаты самовыдвиженцы, а также представители малорейтингових партий. За счет союза с мажоритарщиками и, возможно, с коммунистами Партия регионов сформирует провластное большинство, но это большинство будет менее устойчивым и стабильным, чем нынешнее», - резюмировал Фесенко.

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