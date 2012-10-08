Рост цен на газ можно остановить только после выборов - Симоненко

{1-} Рост цен на газ и жилищно-коммунальные услуги смогут остановить только кардинальные изменения после парламентских выборов.

Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко во время встречи с избирателями города Гайворон (Кировоградская область), передал корреспондент ГолосUA.

Политик подчеркнул, что в ближайшее время власть готовит приватизацию облгазов.

По его словам, это может означать только одно - бесконтрольный и безостановочный рост тарифов каждый месяц. «Перед выборами власть уверяет народ в каких-то изменениях, в росте зарплат и остановке роста цен на газ и тарифов ЖКГ. Но, если присмотреться к их обещаниям, можно сразу сказать, что незначительное повышение где-то оборачивается огромным ущербом с другой стороны», - подчеркнул Петр Симоненко.

В этом контексте политик считает как никогда уместным развитие угольной промышленности в Украине.

Он убежден, что Украина должна развивать программу перехода на уголь, как это делают во всех цивилизованных странах, которые пытаются стать менее зависимыми в газовом вопросе.

«У нас же все наоборот. Спросите себя, где находится «Александрияуголь», которая обеспечивала не только Кировоградщину, но и всю Украину? Спросите, развивается ли сегодня всегда угольная Луганская область?», - подчеркнул он.

Также во время выступления Петра Симоненка жители города пожаловались ему, что за 20 лет независимости Украины в городе так и не был проведен газ, в результате чего гайворончане переходят на автономное отопление и вынуждены платить двойные тарифы за электроэнергию.

Политик назвал это результатом безответственной политики власти и отсутствием государственного контроля в газовой сфере.