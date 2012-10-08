Эксперт предупредил об опасности превращения Украины в полицейское государство

{1-} Вооруженные силы должны быть серьезно модернизированы, при этом также нужно усилить гражданский контроль за МВД, чтобы Украина не превратилась в полицейское государство.

Об этом во время чата на «Главреде» заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Для Украины, слава Богу, пока нет прямых военных угроз. Но уважающая себя страна должна иметь сильную и современную армию. Вооруженные силы нуждаются в серьезной реформе и модернизации своего потенциала», - подчеркнул политолог.

«Что касается МВД, то это ведомство действительно чрезмерно раздуто и опять-таки нуждается в реформировании и в усилении гражданского контроля за его деятельностью», считает Фесенко.

«Последнее крайне необходимо для того, чтобы избежать тенденции превращения в полицейское государство», - резюмировал эксперт.

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